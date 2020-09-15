Проблему может решить газопровод.

На пресс-конференции губернатора 15 сентября разобрали и вопрос газификации Гусь-Хрустального района и готовности отопления к холодному сезону.Так, в деревне Иванищи жителям вместо ремонта котельной предложили обогреваться тепловыми пушками, так как денег у муниципалитета нет.- У нас в планах – подписание соглашения с «Газпромом», где будут зафиксированы те объекты, которые будут газифицированы в ближайшие годы. По Гусь-Хрустальному району предусмотрено три ветки, что значительно решит проблему в данном муниципальном образовании. При этом подчеркну, что власти на местах также должны пристально следить за качеством теплоснабжения и за компаниями, с которыми заключены соглашения на обслуживание населения», – рассказал Владимир Сипягин.Сейчас по программе газификации построено 53 межпоселковых газопровода, газифицировано 168 населённых пунктов, к газу подключено более 38,5 тыс. домовладений.В 3 квартале 2020 года будет построен газопровод в Гусь-Хрустальном районе. Особенностью проекта является его протяжённость – 58,6 км. В 11 населённых пунктах более тысячи домов и квартир смогут получить газ, также на отопление газом планируется перевести 3 котельные, 9 объектов соцкультбыта, ряд промышленных и сельхозпредприятий.