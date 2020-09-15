5694 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели.

5694 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 14 сентября – 21 человек. За период наблюдения в области отмечено 199 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.В лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора), Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) проведено 212416 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 148844 исследования).Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 14 сентября (среднетяжелые и тяжелые формы) – 167, больных с признаками внебольничной пневмонии – 28. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 45 пациентов с ОРВИ и 442 – с пневмонией.