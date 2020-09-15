Россия становится одним из ведущих игроков на мировой политической арене, поэтому Запад ищет любой повод, чтобы сдержать развитие нашей страны, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он привел в пример ситуацию вокруг блогера Алексея Навального, которая, по его словам, является провокацией западных держав.

Россия становится одним из ведущих игроков на мировой политической арене, поэтому Запад ищет любой повод, чтобы сдержать развитие нашей страны, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он привел в пример ситуацию вокруг блогера Алексея Навального, которая, по его словам, является провокацией западных держав.Россия усиливает свое влияние на международной арене и укрепляет экономику, отметил спикер. Но есть те, кто не хочет развития нашей страны, сказал Володин в интервью телеканалу "Россия 24".По его словам, ситуация с блогером Алексеем Навальным является провокацией западных держав и Соединенных Штатов в частности. "И многие страны под именно дудку США исполняют эту провокацию", – заявил председатель нижней палаты.Ситуацию с Навальным хотят использовать, чтобы ввести очередные санкции и остановить развитие России, уверен Володин. "Не получится", – подчеркнул спикер.События вокруг Навального произошли на фоне политического кризиса в Белоруссии, заметил Володин. Западу было важно, чтобы Россия не смогла защитить братскую республику в случае вмешательства извне, уверен спикер."Граждане Беларуси должны решить судьбу своей страны, они источник власти, и не американцам, не полякам, не литовцам и другим странам решать судьбу Беларуси", – сказал Володин.