Владимирская область активно участвует в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости".

Владимирская область активно участвует в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости". В списке уже 25 предприятий и до конца года планируется присоединение ещё 6-ти.Вязниковский завод "ОСВАР" - один из основных поставщиков задних фонарей для отечественного автопрома и производитель сотни других светотехнических изделий.Задача нацпроекта - помочь таким предприятиям повысить производительность и рентабельность без дополнительных вложений. Кроме того, при поддержке Регионального центра компетенций - группой по развитию производственных систем - регулярно проводятся обучения сотрудников.Сергей Лиходеев, консультант ООО «Центр «Приоритет»: «Ценность проделанной работы ещё заключается в том, что на ряду положительными изменениями показателей производительности, качества, уровня запасов, сотрудники "Освар" давали предложения по улучшению конкретно своей работы. Сначала мы проанализировали все процессы производства заднего фонаря от сырья до готовой продукции и, оценив время изготовления, поняли, что его необходимо сокращать»,Практики, которые предлагают специалисты РЦК, помогут наглядно продемонстрировать перемещение рабочих в процессе производства, провести производственный анализ и выстроить поток единичных изделий.Результаты есть. Предприятию удалось почти на 40% процентов снизить время протекания процессов, на треть снизить запасы незавершенного производства и увеличить выработку больше, чем в 1,5 раза.Андрей Догадов, директор АНО «РЦК Владимирской области: «Представители приоритета сегодня наглядно показали, как и каких результатов можно добиваться, как экономить время, делать работников сопричастными этому процессу непрерывного совершенствования. Технология, которая использовалась в «Тойоте». 70 лет назад они начали этот процесс и не могут остановиться. Сегодня «Освар» встал на тот же самый путь».Кроме бесплатного консалтинга и обучения, проект помогает производителям оптимизировать производственные процессы и стать заметнее для крупных игроков.Вадим Луконин, директор по производственной системе ПАО «Освар»: «Весь наш накопленный опыт будет направлен на повышение культуры бережливого производства. И с учетом наших сертифицированных тренеров мы видим, каким образом и какими методами достигать до необходимых нам показателей».До 2024 года по планам нацпроекта участниками станут 76 предприятий. Сам РЦК на сроки проекта не ориентируется. Специалисты регионального центра компетенций продолжат помогать предприятиям Владимирской области.Любовь Истратова, Андрей Синягин«Вести-Владимир»