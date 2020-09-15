15.09.2020

2020-09-15 14:25:43

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (34(9731) от 15 сентября 2020 года).

ОБЫЧНЫЕ ГЕРОИ

Начальник Управления внутренних дел по Северному административному округу Москвы полковник полиции Алексей ИОНОВ вручил ведомственную награду сотрудникам Отдельного батальона ППСП УВД по САО старшине полиции Ольге ГАЛКИНОЙ и старшему сержанту полиции Сергею ВОРОНИНУ, удостоенных медали МВД России «За смелость во имя спасения». Читайте на странице 2.



СУДЬБА СЛАГАЛАСЬ, КАК СТИХИ

Руководство Четвёртого управления МВД России в составе помощника начальника по работе с личным составом полковника внутренней службы Андрея САПЕГИНА, председателя Совета ветеранов управления Василия ЛАДАНА и автора этой статьи поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны полковника милиции Александра ТРЫНКОВА, заместителя начальника отдела кадров Восьмого Главного управления МВД СССР. Читайте на странице 2.



ОН ВЫШЕЛ РОДОМ ИЗ НАРОДА

11 сентября стартовал Всероссийский конкурс «Народный участковый», который ежегодно проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации. Читайте на странице 2.



С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГАЯ СТОЛИЦА!

Москва в этот раз отмечала День города не так масштабно, как обычно. На фоне эпидемиологической ситуации, по решению властей, в городе не проводились традиционные массовые гуляния и не было праздничных фейерверков.Продолжение на странице 3.



НАЗНАЧЕНИЯ

Читайте на странице 3.



ЭКСПЕРТИЗА ДАЁТ «ДОБРО»

Экспертно-криминалистический центр УВД по СВАО Москвы стал лидером в конкурсе профессионального мастерства среди подразделений службы. Подробнее на странице 4.



«ПО ШАБЛОНАМ НЕ РАБОТАЮ»

Выиграв городской конкурс «Лучший по профессии», начальник штаба отдела МВД России по району Крылатское Западного административного округа Москвы подполковник внутренней службы Анна ПЕТРИКОВА стала по итогам года лучшим сотрудником штабных подразделений. Продолжение на странице 5.



ЛУЧШЕ КРЕСЛО ДЕТСКОЕ, ЧЕМ ИНВАЛИДНОЕ

Сотрудники ГИБДД УВД по ЦАО провели рейд по проверке водителей, осуществляющих перевозку детей. Вместе с полицейскими в нём принял участие корреспондент газеты «Петровка, 38». Подробности читайте на странице 5.



С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ

В связи с ослаблением ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, вновь заработали санатории и Дома отдыха. Наш собеседник — начальник Центра восстановительной медицины и реабилитации «Берёзовая роща» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» полковник внутренней службы Людмила ИВАНОВА. Подробности читайте на странице 6.



СПАСИБО ФОНДУ ЗА ПОДДЕРЖКУ!

Благотворительный региональный общественный фонд социальных программ «Твардовского, 2» передал закупленное медицинское оборудование в дар Клиническому госпиталю ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве». Читайте на странице 7.



НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ О ГРИППЕ, ИЛИ ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ

Рекомендации даёт начальник отделения — врач-эпидемиолог эпидемиологического отделения ЦГСЭН ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» Ольга Александровна ВАРЛАМОВА. Читайте на странице 7.



«ПАПА СМОГ!»

1 сентября нынешнего года более полутора миллионов юных жителей российской столицы — кто с чувством радости, а кто и без него (чего скрывать, есть и такие у нас ученики) — вернулись к своему привычному делу: обучению в школах. О том, как в Москве прошло начало учебного года и какую роль здесь сыграли столичные правоохранители, с корреспондентом газеты «Петровка, 38» поделился полковник полиции Геннадий ИППОЛИТОВ, заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних — начальник отдела по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 8.



НА СТРАЖЕ ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В рамках общегородского мероприятия «Снова в школу» активные родители учеников ГБОУ «Школа № 1528» Зеленоградского административного округа под руководством сотрудников Госавтоинспекции вышли на улицу, приняв участие в профилактическом мероприятии. Читайте на странице 8.



УМЕЙ СКАЗАТЬ «НЕТ»!

В целях предупреждения распространения наркомании среди молодёжи, а также подростков, состоящих на учёте в отделении по делам несовершеннолетних, оперативником ОКОН УВД по ЮВАО майором полиции Ириной Новичковой совместно с инспектором ОДН ОМВД России по району Кузьминки капитаном полиции Мариной Лазуткиной проведена выездная лекция антинаркотической направленности для учащихся средней общеобразовательной школы № 1208. Подробнее на странице 8.



ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ

В системе МВД России основания возникновения права на пенсию по государственному пенсионному обеспечению и порядок её назначения лицам, проходившим военную и правоохранительную службу, и членам их семей устанавливаются в соответствии со статьёй 39 Конституции Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» (далее – «Закон»), который определяет виды пенсий, условия, регулирующие право на их получение, размеры пенсий, правила назначения и выплаты. Читайте на странице 9.



ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!

Московское региональное отделение Международной полицейской ассоциации (МПА) в канун Дня знаний провело благотворительную акцию к началу учебного года для детей сотрудников московской полиции и членов МПА, а также учащихся Центра содействия семейному воспитанию «Алые паруса», который курирует УВД по СВАО. Подробнее на странице 9.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 10.



СЕКРЕТЕР ТИТУЛЯРНОГО СОВЕТНИКА

Работая в 1991 году в отделе уголовного розыска вновь созданного Управления внутренних дел Северо-Восточного административного округа Москвы, я, старший оперуполномоченный ОУР майор милиции Юрий Дасмаев, был вызван начальником ОУР подполковником милиции Валерием Дежиным (позже стал начальником нашего управления) в кабинет. Читайте на странице 11.



«ПЕРСИДСКИЙ КОРИДОР»

«В последний час. О продвижении советских войск в Иране. Тбилиси. 26. Августа. (ТАСС). Советские войска, вступившие на основании 6-й статьи Советско-Иранского договора 1921 года в пределы Ирана, — 26 августа заняли Тавриз, Ардебиль, Лусар, Дильман. Продвижение продолжается и происходит согласно плану». Читайте на странице 12.



СЫН НОВОЙ СТРАНЫ

Начальником Управления милиции города Москвы в 1933—1937 годах был Леонид Давыдович Вуль, имевший специальное звание директора милиции. Читайте на странице 13.



ПЕРВЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ ПОЕЗД ИЗ ПИТЕРА В МОСКВУ

До 1 сентября 1820 года такого понятия, как «поезд», не было. Продолжение на странице 13.



ИДУ ЗА СЧАСТЬЕМ

Тот изысканный жанр, в котором творил Анатолий Горохов, соединивший в одном лице поэта, композитора, певца и артиста, был поистине уникальным. Читайте на страницах 14-15.



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