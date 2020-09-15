Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов, какие у него отношения с президентом России Владимиром Путиным. Украинский лидер был весьма откровенен.

Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов, какие у него отношения с президентом России Владимиром Путиным. Украинский лидер был весьма откровенен.По мнению Зеленского, между Россией и Украиной вообще нет отношений после того, как Крым стал частью федеративного государства и произошла война в Донбассе. Президент считает, что еще рано говорить об активном сотрудничестве этих двух стран.Также Владимир Александрович отметил, что раньше русские и украинцы были братьями и сестрами. В настоящий же момент у Незалежной нет двух по праву принадлежащих ей территорий, поэтому президент не находит слов о том, что между Россией и Украиной.Вместе с тем Зеленский подчеркнул: власти этих двух стран начали общаться. Эти переговоры привели к тому, что в Донбассе наступил режим тишины и произошел обмен пленными. Украине удалось вернуть домой 140 граждан.Напомним, Крым стал одним из регионов России в марте 2014 года. Так решило большинство жителей полуострова, которые приняли участие в референдуме. Тогда же Донецкая и Луганская области заявили о желании стать независимыми. Власти Украины всячески пытались вернуть эти территории, но тщетно.Многие страны, включая Незалежную, обвиняют Кремль в аннексии Крыма. В связи с этим США и Евросоюз ввели санкции против России.