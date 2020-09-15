В этом году страховщики продали больше полисов ОСАГО.

По статистике, в этом году жители Владимирской области реже покупают страховки — пока договоры со страховщиками заключили не треть меньше владимирцев, чем в тот же период прошлого года. Вряд ли мы стали более легкомысленными, скорее всего, это произошло из-за введения режима самоизоляции.Причем, по данным Банка России, полисы ОСАГО по продажам обогнали страхование имущества, которое традиционно было самым популярным. Всего во Владимирской области продано 202,8 тысяч полисов, это на 9% больше, чем в прошлом Эксперты предполагают, что это связано с облегченным оформлением ОСАГО без прохождения техосмотра на период до 30 сентября. К тому же, владимирцы активнее осваивают сервисы электронных продаж на фоне снижения офисных продаж.А вот личное страхование и страхование от несчастных случаев снизилось почти в три раза - всего 46,8 тысяч и 36, 5 тысяч договоров соответственно. Договоры страхования жизни заключили 10,3 тысяч человек, а автомобиль застраховали 30,2 тысяч жителей Владимирской области.Страховые выплаты по договорам страхования жителям региона составили 1,2 млрд рублей, снизившись на 13%. - Последствия экономического спада, вызванного распространением коронавируса, будут сдерживать рост объемов страховых взносов во второй половине 2020 г. Вместе с тем хорошие результаты, достигнутые в первой половине года, окажут позитивное влияние на общие итоги развития страхового рынка в 2020 году», - пояснил заместитель управляющего Отделением Владимир ГУ Банка России по ЦФО Александр Хлысталов.