Компания Apple представила линейку смартфонов iPhone 13, новые планшеты iPad, часы Apple Watch Series 7.

Компания Apple представила линейку смартфонов iPhone 13, новые планшеты iPad, часы Apple Watch Series 7.Но сначала глава Apple Тим Кук рассказал о том, какие новинки ждут подписчиков сервиса Apple TV+ - это будут новые сезоны как уже известных шоу, так и новые сериалы. Все они выйдут до конца этого года.Первой "продуктовой" новинкой вечера стал обычный iPad. Это обновленная модель бюджетного планшета Apple. В iPad 9 установили более мощный процессор - A13 Bionic, согласно утверждениям компании он на 20% быстрее, чем у предыдущей модели. Также устройство получило 12-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой функции Centre Stage - гаджет автоматически фокусируется на пользователе, когда он смотрит в камеру. Стоимость iPad 9 будет такой же, как у предыдущего поколения (в России это было 30 990 рублей).Затем компания показала iPad Mini нового поколения (от 47 990 рублей). Он получил новый дизайн и стал похож на своих "старших братьев" - iPad Air и iPad Pro. Диагональ нового "мини" - 8,3 дюйма, яркость составляет 500 нит. Apple заявила, что новинка на 40% быстрее по мощности процессора и на 80% быстрее по графике - предыдущий "мини" был анонсирован в 2019 году. iPad Mini 6-го поколения получил порт USB Type C, поддержку сетей 5G, обновленные фронтальные и основные камеры, а также Apple Pencil второго поколения.В Apple Watch Series 7 (от 399 долларов, цена в рублях пока не объявлена) значительно увеличили дисплей - он теперь поддерживает полноценную QWERTY-клавиатуру - таким образом, пользователи смогут отвечать на сообщения в мессенджерах прямо с часов. Компания заявила, что это прочные Apple Watch в истории - они защищены от царапин, песка и влаги по стандарту IP6X. Также в России появится сервис Apple Fitnes+ - фитнес-сервис для занятий спортом.Линейка смартфонов iPhone 13 включает iPhone 13 mini (от 69 990 рублей в зависимости от объема памяти), iPhone 13 (от 79 990 рублей), iPhone 13 Pro (от 99 990 рублей) и iPhone 13 Pro Max (от 109 990 рублей).Вырез FaceID в новых iPhone стал меньше по сравнению с предыдущим поколением. Смартфоны получили новый процессор - A15 Bionic, он выполнен по технологии 5 Нм. В iPhone 13 и iPhone 13 mini серьезно улучшили камеру - основная камера теперь захватывает на 47% больше света и получила функцию стабилизации матрицы из iPhone 12 Pro Max. Сверхширокоугольную камеру также улучшили - и она теперь тоже захватывает больше света. Появилась функция портретного режима для видео: достаточно "тапнуть" по объекту съемки и края видео автоматически размоются.iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получили новый дисплей, с динамической частотой обновления экрана - от 10 до 120 Гц, обновленную систему камер: оптический зум теперь трехкратный, а также значительно улучшили основную, телефото и сверхширокоугольную камеры. В Apple сообщили, что новые смартфоны стали прочнее и более устойчивыми к царапинам.Новые устройства Apple появятся в продаже в России 24 сентября.