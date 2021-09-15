Экс-руководитель Владимирского юридического института Сергей Бабурин признан виновным в неоднократном превышении должностных полномочий, сообщает Владимирский СледКом.Судом

Экс-руководитель Владимирского юридического института Сергей Бабурин признан виновным в неоднократном превышении должностных полномочий, сообщает Владимирский СледКом.Судом установлено, что в июле-августе 2017 года Бабурин, используя служебное положение, отдал устное распоряжение приобретать курсантам одежду за свой счет. Таким образом, в 2017 году студенты 1-4 курсов, в 2018 и 2019 годах студенты 1 курса купили спортивную форму на