Для контроля за уровнем холестерина в крови необходимо регулярно сдавать биохимический анализ крови и проходить обследование у врачей. Об этом россиянам напомнила диетолог Дарья ..

Для контроля за уровнем холестерина в крови необходимо регулярно сдавать биохимический анализ крови и проходить обследование у врачей. Об этом россиянам напомнила диетолог Дарья Русакова.По словам эксперта, достаточно проходить медосмотр раз в году. Помимо него на повышенный холестерин могут указывать бляшки на лице и избыточная масса тела. Русакова напомнила, что много холестерина содержится в продуктах животного происхождения, однако отказываться от них необязательно. Достаточно добавить в рацион больше овощей, фруктов и пищевых волокон, чтобы сбалансировать питание, сообщают "".