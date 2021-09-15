15.09.2021

2021-09-15 15:05:05

Двое бывших руководителей Владимирского юридического института получили условные сроки

Завершились два громких уголовных дела. Двое бывших руководителей Владимирского юридического института получили условные сроки.



о бывшем начальнике ВЮИ Сергее Бабурине, который признан виновным в превышении должностных полномочий - он получил полтора года условно.



Также приговор вынесен бывшему декану факультета и начальнику ФКОУ ВПО ВЮИ ФСИН России генерал-майору внутренней службы в отставке Валерию Морозову.



УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с ОСБ УФСИН России по Владимирской области установили его виновность в получении взяток.



Установлено, что с 2016 по 2018 годы Морозов В.М., являясь деканом факультета ВЮИ ФСИН России, от одного из учащихся юридического института взятки на общую сумму в 165 тыс. рублей за оказание содействия в зачислении на очную форму обучения без сдачи экзаменов, а также в успешной сдаче зачетов и экзаменов, в том числе без фактического присутствия на них, рассказали в пресс-службе УФСБ РФ по Владимирской области.



14 сентября 2021 г. решением Ленинского районного суда г. Владимира Морозову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и запретом 3 года занимать определенные должности в госучреждениях.



