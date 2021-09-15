Душегуб свою вину не признал.

В Коврове ранее судимый мужчина в пьяной драке зарезал посетителя кафе «Мираж». Убитый толкнул женщину, чем спровоцировал уличный конфликт.Как сообщает пресс-служба Ковровского горсуда, в январе подсудимый находился возле бара, где увидел ссору мужчины и женщины. Незнакомец оттолкнул свою спутницу. Поступок бывшему зэку явно не понравился. Словесный конфликт перерос в драку. Соперники упали на землю. Осуждённый достал нож и воткнул его в грудь жертвы.На суде душегуб свою вину не признал. Однако его чистосердечное не потребовалось. Ковровчанин уехал на 8 лет и 9 месяцев в колонию строгого режима. Кроме этого, Фемида оштрафовала его на 25 тысяч рублей.«Частично удовлетворены требования потерпевшей. В её пользу взыскана компенсация морального вреда - миллион рублей и 64 тысячи в счёт компенсации погребения убитого», - резюмировали в суде.Заступился, сел, заплатит моральный вред той, которую защищал. Благородство - оно такое.