Лукашенко назвал предателями российских звезд, отказавшихся выступать в Белоруссии.

Лукашенко назвал предателями российских звезд, отказавшихся выступать в Белоруссии.14 сентября в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко провел торжественное награждение артистов, посвященное Дню народного единства. Вручая награды представителям творческой сферы, глава государства сделал скандальное заявление. Лукашенко буквально набросился на российских звезд, подвергнув их критике.Белорусский президент подчеркнул, что уходящий год оказался непростым для артистов, которые подверглись "шквалу атак". Он высоко оценил не только творческие качества, но и патриотические чувства представителей культуры. Меж тем, Лукашенко, несмотря на праздничную атмосферу, не стал скрывать своего негативного отношения к некоторым российским звездам.Он не стал назвать конкретные фамилии артистов, но уточнил, что речь идет о тех "великих", которые "топтались" в Белоруссии и просили главу государства помочь с организацией концертов. Лукашенко отметил, что даже вручал им государственные награды.Президент остался недоволен тем, что российские звезды "трусливо сбежали" из Белоруссии. По его мнению, этих людей невозможно считать артистами. Лукашенко назвал покинувших республику звезд предателями. В противовес этому он похвалил приглашенных для награждения музыкантов.Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что российские звезды на фоне скандальных президентских выборов и массовых акций протестов. Свои концерты отменили Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Григорий Лепс и Леонид Агутин.