Не стало “звёздного летописца”. Заслуженный работник культуры, педагог, журналист и коллекционер автографов Михаил Костаков скончался на 65-м году жизни. Михаила Михайловича знали и

Не стало “звёздного летописца”. Заслуженный работник культуры, педагог, журналист и коллекционер автографов Михаил Костаков скончался на 65-м году жизни. Михаила Михайловича знали и любили многие владимирцы. У кого-то он вёл немецкий в школе, кому-то встречался на концертах и спектаклях, во время творческих вечеров. Не раз Михаил Костаков становился героем сюжетов 6 канала. Его истории о