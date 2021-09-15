МТС и онлайн-кинотеатр KION анонсировали сборник из десяти коротких драм и мелодрам, который будет выходить эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION с 21 сентября.

МТС и онлайн-кинотеатр KION анонсировали сборник из десяти коротких драм и мелодрам, который будет выходить эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION с 21 сентября.Авторы расскажут о том, что волнует современных подростков в период взросления: первая любовь, ревность, зависть, конкуренция, первый сексуальный опыт, принятие своего тела и сексуальности, сепарация от взрослых и попытки доказать свою значимость, дружба, конфликты, одиночество, наркотики, насилие, гаджеты и альтернативная жизнь в виртуальном мире.В альманахе десять короткометражных историй, основанных на содержании популярных песен: Sirotkin («Бейся, сердце»), OQJAV («Взрослые»), Mary Gu («Косички»), RSAC («Поезда»), Даня Милохин («Выдыхаю боль»), Дора («Втюрилась»), Дана Соколова («Только вперед»), Аигел («Снег»), Лилу45 («Выпей меня до дна»), Zoloto («Улицы ждали»).Наталья Исакова, креативный продюсер: «Представьте, что за каждым хитом стояла бы чья-то реальная история, мы попытались пофантазировать и эту историю рассказать. Это не музыкальный клип, это полноценное кино, в котором звучит песня, послужившая триггером истории. Мы уверены, что взросление – это период, который интересен не только молодым людям, но и зрителям 30+, которым важно вспомнить свою юность и еще раз заново пережить чувства, которые больше не повторятся. Или узнать, как это происходит сегодня с их детьми».Одна из новелл альманаха – «Хейт» (18+), снятая Светланой Самошиной по сценарию Александра Цыпкина с Викторией Толстогановой в главной роли, вошла в короткометражный конкурс кинофестиваля «Кинотавр»(16+).Среди авторов «Шестнадцать +» профессиональные режиссеры, сценаристы и блогеры: писатель Александр Цыпкин, режиссеры Ирина Бас, Анастасия Ледкова, Владимир Бек, Ксения Ратушная, Александра Лупашко, Александра Кармаева, Светлана Самошина, Ярослав Лебедев. В проекте снялись ведущие российские актеры театра и кино: Виктория Толстоганова, Данил Стеклов, Виталий Щербина, Илларион Маров, Мария Милешкина, Никита Ковтунов, Дина Губайдуллина, Григорий Верник и другие.