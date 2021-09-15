16 июля в 12:58 на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома № 5 по улице Авиаторов водитель автомобиля «Мазда» совершила наезд на троих малолетних детей, один из которых находился в коляске.

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о резонансном ДТП на улице Авиаторов города Москвы. Контроль за ходом расследования осуществляло руководство Следственного департамента МВД России.Следствием установлено, что 16 июля в 12:58 на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома № 5 по улице Авиаторов водитель автомобиля «Мазда» совершила наезд на троих малолетних детей, один из которых находился в коляске. Пострадавшие дети были доставлены в медицинскую организацию, где впоследствии двое из них скончались.Первоначально уголовное дело было возбуждено следователем СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 264 УК РФ. В связи со смертью двоих детей было вынесено постановление о переквалификации действий обвиняемой на часть пятую статьи 264 УК РФ. Для дальнейшего расследования уголовное дело было передано в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве.Тверским районным судом г. Москвы было удовлетворено ходатайство следователя об изменении в отношении обвиняемой меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу.Для установления объективных обстоятельств произошедшего по уголовному делу выполнено значительное количество следственных действий, в том числе произведены осмотры места происшествия, проанализированы результаты восьми судебных экспертиз.Выводы комплексной автотехнической и видеотехнической судебной экспертизы подтвердили наличие нарушений требований ПДД РФ в действиях водителя автомобиля Мазда.Обвиняемая и ее адвокат закончили процедуру ознакомления с материалами уголовного дела. Сегодня уголовное дело в порядке ст. 220 УПК РФ направлено в прокуратуру г. Москвы для утверждения обвинительного заключения», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.