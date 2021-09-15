Поддержка сферы образования позволяет обеспечить реализацию крупных бизнес-проектов необходимыми трудовыми ресурсами, заявил первый заместитель генерального директора ВТБ ..

Поддержка сферы образования позволяет обеспечить реализацию крупных бизнес-проектов необходимыми трудовыми ресурсами, заявил первый заместитель генерального директора ВТБ Инфраструктурный холдинг Андрей Киселев, выступая на сессии «Сеть университетских кампусов – интеллектуальный пояс России» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.«Мы понимаем, что для осуществления большого количества крупных проектов, реализуемых нами во всех регионах России, нам нужны высококлассные специалисты. И мы хотели бы, чтобы кадры не нужно было везти из других регионов, потому что там нам тоже нужны люди. Поддерживая проекты в сфере образования, мы, тем самым помогаем готовить кадры, которые нам же помогут реализовывать бизнес-проекты», - отметил он.Создание современных университетских кампусов создает дополнительные точки роста для экономики, а также позволяет не только удержать талантливую молодежь в регионе, но и привлечь дополнительные человеческие ресурсы. А интеграция кампусов в городскую среду создает предпосылки для коммерческого успеха таких проектов за счёт повышения привлекательности для широкого круга пользователей.ВТБ оказывает системную поддержку сфере образования, финансируя техническое переоснащение ведущих университетов и научных центров, выделяя гранты на поддержку талантливых студентов, направляя лучших экспертов Банка в качестве преподавателей-практиков, делясь накопленной экспертизой и внедряя лучшие технологические наработки.Стратегический академический партнёр ВТБ - Высшая школа менеджмента Санкт-петербургского Государственного Университета (ВШМ СПбГУ). Одним из ключевых направлений Стратегии Бизнес-школы до 2025 года, разработанной и реализуемой при активном участии ВТБ, является развитие на базе «Михайловской дачи» в Петергофе современного кампуса мирового уровня с уникальной инфраструктурой и цифровой образовательной средой.«Поддерживая лучшие университеты, ВТБ создаёт для талантливых студентов карьерные перспективы, условия для роста благосостояния и возможности для развития на любом этапе карьеры и жизни. Инвестируя в образование, ВТБ инвестирует в будущее», - заявила на полях Форума Заместитель Президента – Председателя Правления Банка ВТБ, Директор Вом СПбГУ Ольга Дергунова.