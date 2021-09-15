Еще полгода назад в Белоруссии активно говорили о конституционной реформе, однако сейчас судьба Основного закона страны покрыта тайной. Как долго продлится эта пауза и почему Александр Лукашенко тянет время, объяснил политолог Андрей Поротников.

Еще полгода назад в Белоруссии активно говорили о конституционной реформе, однако сейчас судьба Основного закона страны покрыта тайной. Как долго продлится эта пауза и почему Александр Лукашенко тянет время, объяснил политолог Андрей Поротников.Эксперт назвал три основные причины, почему тема Конституции перестала быть частью белорусской повестки. Во-первых, по мнению политолога, виноваты санкции. Он считает, что ограничения Запада являются сдерживающим фактором в конституционном вопросе.Во-вторых, Александр Лукашенко, как отметил эксперт, не имеет четкого представления о будущем. По словам Поротникова, президент Белоруссии пытается всеми силами сохранить режим и сделать его нерушимым: например, сделать Всебелорусское народное собрание (ВНС) конституционным органом. Политолог считает, что невозможно сочетать сильную президентскую власть и механизм за деятельностью главы государства.Еще одна причина молчания на конституционную тему – позиция России, уверен эксперт. То есть необходимо было время, чтобы Москва и Минск "утрясли" свои расхожие представления о том, каким должен быть новый Основной закон Белоруссии.В сложившейся ситуации Поротников допускает два варианта развития событий. По его словам, Лукашенко может и дальше желать невозможного (изменить статус ВНС без последующего конфликта интересов) или отпустить все и переходить к операции "Преемник", не пытавшись сохранить режим.Напомним, ранее политолог Валерий Карбалевич , что на прошлой неделе Александр Лукашенко привез проект Конституции на оценку Владимиру Путину. Так эксперт объяснил долгие переговоры глав двух государств в Москве.