ВТБ запустил заказ наличных в интернет-банке для бизнеса. С помощью сервиса предприниматели могут дистанционно подавать заявки на расходные кассовые операции. Чековая книжка теперь для ..

ВТБ запустил заказ наличных в интернет-банке для бизнеса. С помощью сервиса предприниматели могут дистанционно подавать заявки на расходные кассовые операции. Чековая книжка теперь для этого не требуется.Для заказа наличных клиенту достаточно заполнить онлайн-заявку и подписать ее электронной подписью. В интернет-банке можно отслеживать статус обработки заявок, а также сохранять шаблоны и данные получателей для регулярных операций.В разделе «Операции с наличными» интернет-банка клиентам доступны два вида сервиса: «Заявка на получение денежных средств» и «Заявка на бронирование». Заполнив первую, клиент сможет получить наличные без оформления чека и сэкономить свое время на обслуживание в банке. Заявка на бронирование средств будет удобна клиентам, которые хотят продолжать пользоваться чековой книжкой. В обоих случаях для получения наличных клиенту потребуется только один визит в офис банка, вместо двух как прежде.«Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ активно используют цифровые каналы для решения повседневных задач. Мы, в свою очередь, стремимся сделать использование банковских продуктов и услуг максимально удобным для наших клиентов. Поэтому постоянно работаем над расширением функционала интернет-банка, переводя многие операции в дистанционный формат. Новый сервис упрощает получение наличных и позволяет предпринимателям экономить время на визитах в офисы банка», − комментирует Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.