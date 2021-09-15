15.09.2021

2021-09-15 16:40:06

Реставрация Золотых ворот - символа Владимира - откладывается на неопределенный срок

Реставрация Золотых ворот - уникального памятника архитектуры владимирской земли - откладывается на неопределенный срок. Хотя вид ветхого символа древней столицы вот уже много лет вызывает тревогу. Почему сорван проект реставрации? И какой будет судьба белокаменного шедевра? Слово Вере Куликовой.



Главный символ Владимира. Его гордость и слава. Золотые ворота - уникальное фортификационное сооружение 12 века - сейчас сами просят о защите! Древний памятник, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, разрушается. Его состояние и владимирцы, и туристы называют удручающим.



Галина (Санкт-Петербург):



- Совершенно не похож на Золотые ворота! Я имею в виду, хотелось бы лучше видеть.



Валерий (Ковров):



- Если они в таком плачевном состоянии, то о какой заботе может идти разговор! Давно не был. Видно сразу, что они в состоянии не ахти!



Памятник на балансе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Его собирались реставрировать. Прежнее руководство "музейной империи", несмотря на пандемию, когда трудно было зарабатывать деньги, заказало проект реставрации. За счет заработанных музеем средств. Стоимость проекта - около 7,5 миллионов рублей. Однако новый директор Сергей Рыбаков проект не принял. И расторг договор с фирмой "Тектоника" на Золотые ворота и на Богородице-Рождественский собор в Суздале в одностороннем порядке.



Сергей Рыбаков, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:



- По непонятным мне причинам был проведен аукцион вместо конкурса. Считаю это совершенно неверным, потому что вообще для разработки проектной документации всегда проводится конкурс, чтобы определить ту организацию, которая может представить по условиям конкурса сведения о своей компетентности, о наличии соответствующих специалистов, об опыте работы и, что немаловажно, об опыте работы на подобных объектах. Потому что, скажем, объекты "Юнеско" требуют особой квалификации.



Оба конкурса выиграло общество с ограниченной ответственностью "Тектоника". Его специалисты в конце 90-х вывели из аварийного состояния Рождественский собор в Суздале. У "Тектоники" есть опыт работы на памятниках белокаменного зодчества из списка всемирного наследия. Юрий Коваль - кандидат технических наук, руководитель проекта реставрации Золотых ворот. За плечами - несколько десятилетий спасения древних храмов и монастырей. Не только в нашей области. Свидетельство тому - Орден русской православной церкви Серафима Саровского, полученный только что.



Юрий Коваль, главный инженер проекта реставрации Золотых ворот:



- Спасо-Евфимиев монастырь. Там до сих пор сохранилась такая памятная доска, где написано, что вот это сооружение, все его отдельные элементы: башни, прясла, внутренние храмы, внутренние сооружения - восстановлены региональным инженерным центром и ниже моя фамилия и телефон, по которому мне до сих пор звонят с просьбой использовать наши технологические особенности на реставрации, на восстановлении.



По словам гендиректора Сергея Рыбакова, расторгнуть договор заставило и несоблюдение сроков подачи документации. Кроме того, не были проработаны вопросы исследования фундаментов.



Сергей Рыбаков, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:



- Они практически не были исследованы у Золотых ворот, а часть деформации здания совершенно очевидно связана с фундаментами, а также не сделано предложение по важному вопросу - это влияние вибрации от проходящего транспорта на Золотые ворота.



С таким утверждением руководство "Тектоники" не согласилось. В 2019 году у Золотых воротах раскопки проводил Институт археологии Российской Академии наук. Проводился мониторинг состояния памятника архитектуры. Что касается проекта реставрации (и на это сотрудники "Тектоники обращают особое внимание), он получил одобрение историко-культурной экспертизы.



Лариса Черняева, исполнительный директор ООО НПФ "Тектоника":



- Мониторинг закончился в 20-м году и результаты этого мониторинга нам тоже передали. Они вступают в некоторое противоречие между собой. И мы это все учли и отразили в проекте.



Руководство "Тектоники" заявляет: несмотря на неоднократные просьбы встретиться с разработчикам, гендиректор музея-заповедника отвечает отказом. Проектировщики были вынуждены обратиться в суд. С требованием признать работу выполненной. А пока идут тяжбы, любые работы на уникальном объекте ЮНЕСКО запрещены. За неудовлетворительное состояние Золотых ворот музей-заповедник уже штрафовали.



Вера Куликова, Егор Герасимов. «Вести-Владимир».