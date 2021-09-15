Во Владимирской области продолжают пропадать люди. Это видео было снято добровольцами отряда «Лиза Алерт»: операция по спасению пенсионера в Киржачском районе. 82-летний мужчина ушел за

Во Владимирской области продолжают пропадать люди. Это видео было снято добровольцами отряда «Лиза Алерт»: операция по спасению пенсионера в Киржачском районе. 82-летний мужчина ушел за грибами и заблудился. В лес отправились 35 поисковиков. Из-за сырой и холодной погоды каждый лишний час в лесу для человека мог стать критичным. В итоге, мужчину нашли около часа ночи,