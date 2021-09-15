Новый сервис на mos.ru не только подскажет адрес избирательного участка, но и проложит маршрут до него.

Новый сервис на mos.ru не только подскажет адрес избирательного участка, но и проложит маршрут до него.Выборы в Государственную Думу стартуют меньше чем через два дня. Отдать свой голос можно с помощью дистанционного электронного голосования или на избирательном участке (ИУ). Найти свой участок можно на портале mos.ru – на официальном сайте мэра Москвы заработал специальный сервис.Чтобы воспользоваться им, нужно и ввести свой адрес регистрации. Система сообщит номер округа, адрес и номер телефона избирательного участка, а также проложит маршрут до него. Посетить ИУ можно с 17 по 19 сентября с 8:00 до 20:00.При возникновении вопросов избиратели могут звонить в Единую справочную службу правительства Москвы по телефону: +7 495 777-77-77. Специалисты расскажут, кто имеет право голосовать на выборах в Государственную Думу и как найти избирательный участок.Напомним, что в течение трех дней москвичи будут выбирать депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах (№ 19 — районы Вешняки, Ивановское, Новогиреево, № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Проспект Вернадского), а в Щукине состоятся выборы муниципальных депутатов.Ранее "Дни.ру" , что прозрачность выборов в Москве обеспечат 16 тысяч наблюдателей. Они будут сообщать о подозрительных событиях на избирательных участках, используя приложение для смартфонов "Мобильный наблюдатель".