В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела.

Ночью 12 сентября сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» был остановлен автомобиль «Ника». Находившийся за рулем 46-летний местный житель по внешним признакам был в состоянии опьянения. Проведенное освидетельствование подтвердило предположения.В дальнейшем было установлено, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного деяния.Днем позже полицейские остановили автомобиль «Форд», которым управлял 33-летний местный житель. Мужчина, по внешним признакам находившийся в состоянии опьянения, на предложение пройти освидетельствование ответил отказом. При проверке было установлено, что ранее автолюбитель был судим за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии.В настоящее время в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.