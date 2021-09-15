Во Владимире организован штаб видеонаблюдения. На восемь экранов планируют вывести онлайн-трансляции с избирательных участков на период выборов в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября.

Во Владимире организован штаб видеонаблюдения. На восемь экранов планируют вывести онлайн-трансляции с избирательных участков на период выборов в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Общественный штаб развернут в помещении Владимирского филиала РАНХиГС рядом с остановкой «Всполье». Стать видеонаблюдателем и следить за процессом выборов здесь сможет любой желающий, достаточно взять с собой паспорт. Михаил