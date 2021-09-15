Санкцией инкриминируемой фигурантам статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В конце августа текущего года при проведении оперативных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Суздальскому району в частном доме в районном центре были обнаружены растения и вещества растительного происхождения.Экспертным заключением подтверждено, что изъятым являются конопля, массой более 200 граммов, и 11,5 грамма марихуаны.Установлено, что запрещенные вещества принадлежат 50-летнему безработному местному жителю.Аналогичный факт выявлен сотрудниками полиции в Собинском районе.В ходе досмотра 19-летнего местного жителя сотрудники полиции изъяли более 260 граммов растений конопли.Молодой человек пояснил, что сорвал наркосодержащие растения в поле для личного потребления.Следователями органов внутренних дел в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного .ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).