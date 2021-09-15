Руководство американского IT-гиганта Google уклоняется от ответов на претензии и готово терпеть многомиллионные штрафы, заявил депутат Госдумы Василий Пискарев. Парламентарий предупредил, что новый созыв ГД может ужесточить ответственность для компаний-нарушителей.

Руководство американского IT-гиганта Google уклоняется от ответов на претензии и готово терпеть многомиллионные штрафы, заявил депутат Госдумы Василий Пискарев. Парламентарий предупредил, что новый созыв ГД может ужесточить ответственность для компаний-нарушителей.Депутаты представили многочисленные примеры нарушения корпорацией Google российского законодательства, в том числе вмешательство в выборы и призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях."С нашей стороны было указано, что сотрудники компании проявляют недопустимую медлительность в реагировании на предписания регулятора и удалении незаконного контента", – заявил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.Он напомнил, что руководители корпорации выражали готовность к сотрудничеству с парламентариями. Также они заявили о намерении работать в российском правовом поле и пообещали устранить нарушения за полгода.Приближается назначенная дата, но Google продолжает прежнюю политику, констатировал Пискарев. Он обвинил американскую корпорацию в игнорировании предписаний Роскомнадзора.Депутат упрекнул Google в "стыдливом уклонении" от ответов на предъявляемые претензии. По его словам, корпорация готова терпеть многомиллионные штрафы, тем самым демонстрируя мощь стоящего за спиной американского государства.Пискарев предупредил, что в ответ на подобное поведение депутаты могут ужесточить наказание для компаний-нарушителей и ответственных за работу в России менеджеров. "Мы видим это одной из приоритетных задач Государственной Думы восьмого созыва", – заключил парламентарий.