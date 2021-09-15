64-летний житель Московской области предстанет перед судом за убийство гостя, который отказывался уходить. Инцидент произошел в одном из дачных поселков Киржачского района. По версии

64-летний житель Московской области предстанет перед судом за убийство гостя, который отказывался уходить. Инцидент произошел в одном из дачных поселков Киржачского района. По версии следствия, 26 июня к мужчине пришел сосед по дачному участку. Дружеская алкопирушка закончилась конфликтом. Хозяин дома попросил гостя уйти, но последний отказался. Москвич разозлился и нанес товарищу не менее 27 ударов