В Вязниковском районе столкнулись два грузовика. Авария произошла 15 сентября, в первом часу ночи, на 298-м километре трассы М-7. На светофорном перекрестке “Газель” влетела в фуру. По

В Вязниковском районе столкнулись два грузовика. Авария произошла 15 сентября, в первом часу ночи, на 298-м километре трассы М-7. На светофорном перекрестке “Газель” влетела в фуру. По предварительным данным владимирской Госавтоинспекции, 46-летний водитель “ГАЗ-3302” ехал по правой полосе в сторону Нижнего Новгорода. На светофоре он влетел в остановившуюся “на красный” фуру. В результате столкновения водителю