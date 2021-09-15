Заявление о краже скота поступило правоохранителям в начале сентября. Житель Юрьев-Польского заметил, что из загона пропали две козы. Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей. В результате

Заявление о краже скота поступило правоохранителям в начале сентября. Житель Юрьев-Польского заметил, что из загона пропали две козы. Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких дней сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались двое местных жителей. Животных они забили. Часть мяса реализовали, а другую часть оставили