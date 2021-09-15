Из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в регионе в середине лета, губернатор Сипягин подписал указ №106 о введении с 12 июля QR-кодов при посещении кафе, кинотеатров, салонов красоты,

Из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в регионе в середине лета, губернатор Сипягин подписал указ №106 о введении с 12 июля QR-кодов при посещении кафе, кинотеатров, салонов красоты, фитнес-центров и отелей. Таким образом, сфера услуг стала доступной только привитым горожанам или имеющим при себе отрицательный ПЦР-тест. Новые меры владимирский бизнес встретил с негодованием. Через неделю глава региона