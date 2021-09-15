Об этом сообщил первый вице-губернатор Александр Ремига.

Владимиру Сипягину предложили отложить введение QR-кодов для общепита до 15 октября. Об этом сообщил первый вице-губернатор Александр Ремига.Если губернатор поддержит инициативу подчинённых, то ожидается, что указ об отсрочке будет подписан сегодня, 15 сентября.Напомним, что подписанный летом документ запрещал посещение сферы услуг без сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесённой болезни. Позднее салонам красоты, кафе и спортзалам разрешили работать, но с соблюдением санитарных норм.Между тем, во время коронавирусных брифингов представители Роспотребнадзора не единожды напоминали, что после 15 сентября возобновятся проверки бизнеса и других сфер. По постановлению ведомства, к указанной дате должны быть привиты 60% учителей, врачей, «силовиков», сотрудников сферы услуг, водителей такси, общественного транспорта, работников сферы ЖКХ, МФЦ, персонал отделений банков и почты.«Нас бы вообще устроила отмена какого-либо срока, потому что даже в Москве никаких сроков пока не озвучивают. Но отодвигать сроки по введению QR-кодов точно нужно», – считает президент Ассоциации рестораторов и отельеров региона Марина Земскова.