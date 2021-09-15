За электронно-вычислительную технику мэрия Владимира заплатила 32 млн рублей.

Во Владимире после вмешательства прокуратуры школы получили 493 единицы электронно-вычислительной, которые поставщик не привёз в срок. За технику мэрия Владимира заплатила 32 млн рублей.В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» между управлением образования и ООО «Элтик» в мае был заключён контракт. До 30 июня компания должна была оснастить городские школы многофункциональными устройствами.«Однако товар в срок не получен. Директору фирмы внесено представление. Нарушения устранены. Техника поставлена в учреждения. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - резюмировали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.