15.09.2021

2021-09-15 21:35:05

Во Владимире открылась межрегиональная выставка ВладПродЭкспо

В Экспоцентре Торгово-промышленной палаты Владимирской области открылась 20-я межрегиональная выставка "ВладПродЭкспо" и 7-я межрегиональная выставка "Для всей семьи".



Большое разнообразие качественных продуктов питания, а также садовый инвентарь, одежда, текстиль и товары для дома. В Экспоцентре свою продукцию представляют более 80 предприятий и организаций. Невозможно пройти мимо стенда с рыбой и икрой. Деликатесы Камчатки, давно получившие известность по всей России, расположились на улице, возле главного входа. Здесь можно приобрести чавычу, белорыбицу, таймень, палтус, также представлены икра чавычи, каспийский залом, окунь, клыкач и многое другое. Вся рыба выращивается в естественной среде и коптится на ольхе и вишне. Она обогащена омега-3, провитамином А и витамином В, богата белком, идеально подходит для диетического питания.



Светлана Твердовская, индивидуальный предприниматель:



- Приходите за вкусными покупочками, каждый покупатель может у нас найти рыбку на любой вкус и любой ценник, и подороже есть, и подешевле что-то.



Среди участников – компания, представляющая коллекцию одежды различных скандинавских брендов. Верхняя одежда – практичная, теплая, минимум фурнитуры. Стильные и удобные куртки, пальто разной длины и размеров. Натуральные дышащие ткани, легкие и морозостойкие материалы: на смену привычным, но не практичным пуху и синтепону приходят новые технологии – мембранные утеплители. На выставке в Экспоцентре представлены не только женские, но и мужские модели.



Максим Барышев, представитель фирмы по производству финской одежды:



- Погода очень переменчивая, и наша главная задача была привезти самые практичные, то есть водоотталкивающие, дышащие куртки сезона осень-зима, но мы захватили и зимнюю коллекцию, потому что она просто бесподобна.



Навести чистоту без химии и вреда для здоровья помогут товары производства Швеции на стенде "Пылесос на ладони". Все изделия из микрофибры высокого качества по оптимальным ценам. Универсальные салфетки удалят даже сильные загрязнения на любой поверхности без разводов и моющих средств. Салфетки для окон, стекол, зеркал отполируют их, салфетки для сухой уборки и полировки придадут поверхности антистатический эффект.



Ираида Бодренко, генеральный директор фирмы "Лесна", г. Москва:



- Универсальный чистик, который позволит вам на любой мягкой поверхности удалить засаленные загрязнения с воротничков и манжетов, с одежды пятно, с коврового покрытия, с мягкой мебели. Вы легко и быстро вымоете любые кроссовки с помощью этого чистика. А на твердых поверхностях он работает как моющий пылесос.



Совет рынка с участием экспертов в сфере агропромышленного комплекса – часть деловой программы выставки. Чиновники и руководители ведущих сельхозпредприятий региона обсудили важнейшие вопросы и актуальные проблемы сферы. Одна из основных задач Совета - поддержка и оказание помощи товаропроизводителям. Сейчас ситуация из-за засухи по-прежнему остается крайне тяжелой, общий ущерб аграриев оценивается примерно в полтора миллиарда рублей.



Иван Аксенов, президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области:



- На самом деле, совет рынка - это такая форма общения бизнеса и власти, которую торгово-промышленная палата проводит на протяжении нескольких лет.



Выставки "ВладПродЭкспо" и "Для всей семьи" во Владимирском Экспоцентре проходят с 15 по 18 сентября по адресу Батурина, 35. Здесь у каждого есть возможность приобрести товары напрямую от производителей без наценок и посредников.



Александр Сыпченко, Александр Голубев. «Вести-Владимир»