Ей было 88 лет.

В Вознесенской церкви Владимира состоялось отпевание доцента ВлГУ Лидии Соловьевой. Она скончалась 13 сентября. Лидии Викторовне было 88 лет.В 1955 году она окончила владимирский педагогический институт по специальности «Учитель русского языка и литературы». Она работала на кафедре со дня её основания – 1 сентября 1968 года. Закончила преподавать 31 августа 2006 года.Лидия Викторовна - автор более 40 пособий, учебно-методических разработок и научных публикаций по обучению иностранных студентов русскому языку. Награждена почётными грамотами Министерства высшего и среднего специального образования СССР, Минпросвещения РСФСР.Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким Лидии Соловьёвой. Вечаня ей память.