Ему было всего 64 года.

Во Владимире 14 сентября в возрасте 64 лет скончался Заслуженный работник культуры, Заслуженный учитель, журналистМихаил Михайлович родился в Муроме 15 февраля 1957 года. Он воспитывался в Лакинском детдоме. В 1979 году окончил Владимирский педагогический институт по специальности «Учитель немецкого языка».Почти 40 лет педагог преподавал язык в школах Владимира. С 1989 года был заместителем директора школы №39. Последние несколько лет он преподавал в Сновицкой школе имени С. Н. Белкина.В 1975 году Михаил Костаков стал внештатным корреспондентом «Призыва». В последние годы писал для «Владимирских ведомостей».Прощание с коллегой состоится 17 сентября в траурном зале на улице Урицкого, дом № 53 «А» с 12:00 до 13:00.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила. Вечная ему память.