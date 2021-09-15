Происшествие случилось в областном центре 13 сентября, около 6 часов вечера, недалеко от остановки “Улица Полины Осипенко”. По предварительной информации владимирской

Происшествие случилось в областном центре 13 сентября, около 6 часов вечера, недалеко от остановки “Улица Полины Осипенко”. По предварительной информации владимирской Госавтоинспекции, водитель автобуса 24 С отъезжал от остановки. Мужчина не заметил на дороге 11-летнего ребенка и сбил его. Олег Лапшин, зам. начальника отдела УГИБДД области: По предварительной информации, 13 сентября около 18 часов, в