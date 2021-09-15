Средства перечислены из резервного фонда правительства для компенсации части затрат на продажу произведённых хлебобулочных изделий.

Во Владимирской области на поддержку хлебопекарной промышленности выделено более 7 млн рублей. Средства областной казны - 800 тысяч рублей. Федеральный трансферт – почти 6,5 млн.Средства перечислены из резервного фонда правительства для компенсации части затрат на продажу произведённых хлебобулочных изделий.Ранее на поддержку отрасли уже было направлено 45,7 млн рублей.