Как уточнили в пресс-службе Белого дома, крайне важно, что перечисленные в документе организации обязаны строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Во Владимирской области до 15 октября перенесли сроки введения QR-кодов для сферы услуг. Исполняющий обязанности губернатора региона Вячеслав Кузин подписал изменения в коронавирусный указ.Ещё месяц общепит, салоны красоты, спортзалы и организации, задействованные в сфере развлечений, могут работать без ограничений.Как уточнили в пресс-службе Белого дома, крайне важно, что обязаны строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.Ранее мы сообщали, чтоНапомним, что в регионе привито 34% населения из 80% запланированных. В натуральном выражении цифры примерно следующие: вакцинировано 267 тысяч владимирцев. Требуется – 864 тысячи.