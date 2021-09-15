Непривитые от коронавируса владимирцы смогут посещать кафе, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-центры и отели до 15 октября. Сегодня измененный указ губернатора подписал исполняющий

Непривитые от коронавируса владимирцы смогут посещать кафе, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-центры и отели до 15 октября. Сегодня измененный указ губернатора подписал исполняющий обязанности главы региона Вячеслав Кузин. Владимир Сипягин, видимо, снова в командировке. Введение ограничительных мер отложили на месяц. Напомним, согласно предыдущей версии документа с 15 сентября предпринимателям сферы услуг разрешалось обслуживать только тех клиентов,