Молодой человек женился, через три месяца его супруга говорит:
- Дорогой, мне пора рожать!
- Как!?! Ведь мы только три месяца как....
- Ты три месяца до свадьбы со мной жил, три месяца после, а 3х3=9!!!
Прошло время. Звонит она из роддома и говорит:
- Дорогой, у нас родился черненький мальчик!
- Как!
- Когда мы ехали в роддом, нам дорогу перебежала черная кошка = черный мальчик.
Молодой человек пошел к родителям, говорит с отцом:
- Представляешь, отец, 3х3=9 и черная кошка...
Отец орет:
- Мать, ты не помнишь, когда я тебя вез в роддом, нам осел дорогу перебегал или
нет?!!
еще анекдот!