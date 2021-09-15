Во Владимирской области за прошедшее лето более трёх тысяч подростков от 14 до 18 лет были временно трудоустроены на производстве или помогали с подготовкой школ к 1 сентября. По итогам ..

Во Владимирской области за прошедшее лето более трёх тысяч подростков от 14 до 18 лет были временно трудоустроены на производстве или помогали с подготовкой школ к 1 сентября. По итогам трёхмесячной работы 119 из них были признаны лучшими работниками региона.Для них были открыты вакансии по озеленению и благоустройству дворов, скверов, парков и улиц, подсобная работа на предприятиях, вожатых и помощников воспитателей.«На временную работу 276 организаций приняли 3207 юных владимирцев», - уточнили в департаменте труда и занятости населения.Добавим, что победителями конкурса «Трудовое лето 2021» также стали администрации Ковровского, Александровского, Гусь-Хрустального, Вязниковского и Собинского районов, 20 работодателей и два наставника.За 20 лет реализации проекта работу получили более 170 тысяч ребят.