Добровольцы из Поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» получили 40 заявок.

За неделю в лесах Владимирской области заблудилось 48 человек. Добровольцы из Поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» получили 40 заявок.Волонтёры сообщают о рекордном количестве «потеряшек». Основная масса разыскиваемых – пожилые грибники. На своей официальной странице «Вконтакте» поисковики за 6-12 сентября.«Некоторым требуется помощь спасателей. К сожалению, есть и те, кто не вернется домой никогда. Каждая заявка - труд большого количества людей. Это и организация работы с заявителями и сотрудниками экстренных служб, подготовка карт и оборудования, выезд на место. Собираясь в лес, не забывайте о безопасности. Обязательно сообщите родным и близким место, а также планируемое время возвращения. Берите с собой побольше воды и заряженный мобильный телефон. Пожалуйста, берегите себя и своих близких», - предупреждают добровольцы.Добавим, что все пропавшие были благополучно найдены живыми.