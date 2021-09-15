Он брал мзду за поступление и успешную сдачу экзаменов.

Бывший декан факультета Владимирского юридического института Валерий Морозов получил за взяточничество 7 лет условного срока. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.С мая 2007 года подсудимый был назначен на пост директора факультета внебюджетного образования ВЮИ. С октября 2014 года стал деканом факультета. Мужчина обладал полномочиями по приёму студентов, их переводу на следующий курс, допуску к экзаменам и защите диплома.«За незаконное денежное вознаграждение в размере 165 тысяч рублей, полученное через посредника, он обеспечил зачисление абитуриента в ВУЗ на заочную форму обучения без сдачи экзаменов», - уточняют в Следкоме.«Блатной» студент занятия не посещал, но исправно сдавал сессию. Помощь с проставлением оценок оказывал Морозов.Следователи не рассказывают каким образом удалось поймать генерала, но кроме 7 лет условного заключения он получил испытательный срок - 4 года, а также 3 года не может заниматься определённой деятельностью.Ранее мы сообщали, что другой Не ВУЗ, а целый коррупционный конвейер.