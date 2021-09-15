Американские журналисты пишут о возможном росте напряженности между Россией и Украиной.

Американские журналисты пишут о возможном росте напряженности между Россией и Украиной.Конгресс США включил поправку к оборонному бюджету на 2022 год, которая должна "заставить" Джо Байдена и его администрацию продать или передать Украине американо-израильскую систему ПВО "Железный купол". Об этом сообщило американское издание Politico в понедельник, 14 сентября, ссылаясь на свой источник.Автор статьи Пол МакЛири отметил, что поставка "Железного купола" на Украину усилит напряженность между Киевом и Москвой. Также журналист посчитал нужным написать о том, что Россия давно жалуется на американскую систему противоракетной обороны в Румынии и утверждает, что ее могут использовать для наступления.Кстати, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пообещала уточнить сообщение о поставке "Железного купола" на Украину. Она напомнила, что во время переговоров американского и украинского лидеров 1 сентября речь шла об оказании дополнительной помощи Киеву.Напомним, ранее Владимир Зеленский , что война между Россией и Украиной возможна. Лидер Незалежной считает, что русские и украинцы стали врагами. При этом политик не исключил, что когда-нибудь отношения двух стран нормализуются и победит добро.