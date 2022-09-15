Суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого...

Суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.В феврале текущего года мужчина по телефону связался с неустановленным с просьбой о приобретении наркотика. В тот же день он совершил оплату.Узнав о месте нахождения тайника, осужденный отправился к нему, где на земле под слоем снега обнаружил сверток с наркотиком и забрал его, намереваясь употребить.Однако по пути домой он был остановлен сотрудниками полиции, которые обнаружили наркотическое вещество.Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, в судебном заседании мужчина согласился в полном объеме с предъявленным ему обвинением.Фото https://www.pxfuel.com/