Местное отделение «Единой России» Гусь-Хрустального победило в конкурсе мобилизационных проектов....

Местное отделение «Единой России» Гусь-Хрустального победило в конкурсе мобилизационных проектов. Благодаря этому в городе появился новый сезонный маршрут общественного транспорта.Долгое время дачники просили местные власти помочь в организации автобусного движения до СНТ "Южный". Количество автобусов, следующих туда, было сокращено во время пандемии, и люди зачастую не могли добраться до садовых участков. Тогда жители обратились в местную общественную приемную партии «Единая Россия» с просьбой помочь вернуть автобус. Благодаря конкурсу мобилизационных проектов это удалось.Алексей Соколов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Гусь-Хрустального:- Еще одной задачей нашего проекта являлась то, чтобы привлечь внимание и поменять законодательство таким образом, чтобы город имел право осуществлять перевозки не только внутри города, не только внутри нашего муниципального образования, но чтобы наш общественный транспорт мог выезжать за пределы города. Для этого нужны определенные изменения законодательства о транспорте. Я думаю, что благодаря вот такой нашей инициативе, эти изменения в законодательство будут внесены.