«Торпедо» вышло в одну тридцать вторую Кубка России по футболу. Накануне черно-белые во...

«Торпедо» вышло в одну тридцать вторую Кубка России по футболу. Накануне черно-белые во владимирском дерби в гостях обыграли футбольный клуб "Муром" и продолжили беспроигрышную серию игр - семь матчей без поражений.Основное время игры закончилось нулевой ничьей, исход встречи решила серия одиннадцатиметровых. Ее героем стал вратарь «Торпедо» Артем Ковешников - он отразил три пенальти! Победителей во Владимире ждали болельщики. Фанаты выстроились у въезда на мост через Клязьму с фаерами и, подкрепив дымовое шоу овациями, поздравили черно-белых с важной победой.Александр Горбачев, главный тренер ФК "Торпедо" (Владимир):- Сегодня мы показали, скажем так, неплохой уровень. С такой сильной командой. У нас тоже какие-то подходы были, моменты. Ну, я думаю, тут ничья как бы закономерна. А пенальти - это лотерея. Повезло нам, здорово вратарь сыграл, немножко не повезло Мурому.