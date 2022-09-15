Снять квартиру в Москве сегодня можно в среднем за 60 тысяч рублей.

Снять квартиру в Москве сегодня можно в среднем за 60 тысяч рублей.Нестабильная ситуация в мировой экономике заставила многих собственников недвижимости в Москве отказаться от идеи продажи квартир и дождаться стабилизации цен на рынке. В то же время часть арендаторов переехало в более экономичные дома или вовсе покинула столицу. Изначально выставленное на продажу жилье пополнило рынок аренды. Все эти факторы в совокупности привели к повышению предложения и понижению спроса.Цены на недвижимость в Москве за прошлое полугодие упали более чем на 20%, уточняет интернет-издание "". Однако с началом осени ситуация на рынке приняла иной вид. В сентябре стоимость квартир поползла вверх. Сегодня снять жилье в столице можно в среднем за 60 тысяч рублей.Об этом сообщает NEWS.RU со ссылкой на исследование компании "Авито". Эксперты отмечают, что однокомнатная квартира обойдется в 40 тысяч рублей, а студия – на три тысячи дороже. Аренда "двушки" будет стоить 58 тысяч.По данным портала "", за квартиру с тремя комнатами придется выложить аж 110 тысяч рублей. При этом аналитики добавляют, что если еще в начале лета арендодатели соглашались делать скидки, то уже в августе собственники недвижимости отказались от дисконта.Снять квартиру в столице можно и дешевле, уверены специалисты"ИНКОМ-Недвижимость". Так, по их данным, в границах "старой" Москвы можно найти "трешку" за 85 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал "".