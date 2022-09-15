Правительство РФ заявило, что День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора будет отмечаться в России 15 сентября.

Правительство РФ заявило, что День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора будет отмечаться в России 15 сентября. Соответствующее заявление появилось на сайте кабмина.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомству в течение двух месяцев закрепить это решение необходимым нормативным правовым актом."Новый профессиональный праздник будет отмечаться в России осенью. Праздничной датой предлагается сделать 15 сентября", – отмечается в материале.Этот день сотрудники санитарно-эпидемиологического надзора всегда воспринимали как свой профессиональный праздник, однако официально он не был закреплен. Отмечается, что 15 сентября в 1922 году Советом народных комиссаров РСФСР был утвержден декрет "О санитарных органах республики".