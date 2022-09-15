Сразу две юношеские команды из Владимирской области сыграли в финальном этапе Кубка России по...

Сразу две юношеские команды из Владимирской области сыграли в финальном этапе Кубка России по пляжному футболу в Москве.Футбольные клубы "Ильино" (Судогодский район) и "Смена" (Владимир) сразились на песке с сильнейшими командами из других регионов, в том числе ЦСКА и московским "Спартаком". Владимирские ребята показали достойный результат и вошли в список пяти лучших команд Кубка России. Судогодская команда взяла бронзу, а "Смена", обыграв в серии пенальти "Спартак", стала пятой.Дополнил удачное выступление наших клубов и тот факт, что две из трех личных наград турнира тоже уехали в Владимирскую область. "Лучший бомбардир" Кубка России - Иван Жаров из "Смены" (9 мячей), а "Лучшим вратарем" признан Иван Седов из клуба "Ильино".