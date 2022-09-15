Октябрьский районный суд города Владимира признал экс-заместителя губернатора региона Рената Чагаева виновным в получении взятки в крупном размере. По данным СледКома РФ по Владимирской

Октябрьский районный суд города Владимира признал экс-заместителя губернатора региона Рената Чагаева виновным в получении взятки в крупном размере. По данным СледКома РФ по Владимирской области, в 2018 году обвиняемый способствовал принятию решений и подписанию акта выполненных работ по реконструкции незавершенного строительства корпуса медучреждения. За содействие Чагаева отблагодарили одним миллионом рублей. Кроме того, с декабря 2017